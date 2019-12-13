Москва, , 22:39 — REGNUM 17 декабря галерея Maxim Boxer откроет в Москве в выставочном пространстве Перелётного кабака выставку Гоши Острецова «Город, которого никогда не было». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Как отмечают искусствоведы, художник откроет комбинированный образ мифологемы, представленный инсталляцией «Лунный город», серией графических работ на левкасе «Время и место» и серией объектов «Кристалл судьбы» в технике фото-коллаж с эпоксидной смолой.

Гоша Острецов: «Город не мифологический и не сказочный, я опираюсь на документы, допускавшие существование жизни на Луне; сейчас, конечно, об этом никто не вспоминает, и это осталось чисто как исторический курьез. А ведь от этого целая культура пошла».

Выставка продлится до 15 января 2020 года.