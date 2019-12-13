Москва, , 22:35 — REGNUM 17, 18 и 19 января на Большой сцене Гоголь-центра состоится премьера новой постановки Кирилла Серебренникова и Антона Федорова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова.

По сообщению официального сайта Гоголь-центра, создатели спектакля поставили перед собой задачу показать на сцене «нестандартную историю про очень стандартную семью». Обыденная жизнь простой екатеринбургской семьи меняется, когда все домочадцы заболевают гриппом. Привычное окружение меняется, герои в гриппозном бреду совершают «неосознанное погружение в подсознательное».

Главные роли в постановке исполнят выпускник Театрального института имени Щукина Семен Штейнберг (сыграл в фильме «Юморист» и сериале «Домашний арест») и выпускница Школы-студии МХАТ Яна Иртеньева.