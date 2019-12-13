Сочи, Краснодарский край, , 22:34 — REGNUM 14 марта 2020 года на курорте Красная Поляна в Сочи впервые будет организован фестиваль ЖАРА. Мероприятие пройдет на новой площадке WOW Arena, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Культурная программа очень насыщенная: на сцене выступят звезды российского шоубизнеса: Джиган, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Егор Крид, Дискотеа Авария и многие другие. Вести мероприятие буду Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Добавим, что фестиваль ЖАРА был впервые организован в 2016 году, и с каждым последующим годом проходит с большим размахом: в 2020 году планируется, что также выступления известных исполнителей пройдут в Турции, Азербайджане, Германии, и Монте-Карло.