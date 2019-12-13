Москва, , 22:28 — REGNUM Российская женская поп-группа «Тутси» выпустила новый трек «Самый лучший мужчина», который стал первым после десятилетнего перерыва. Напомним, что слухи о воссоединении коллектива появились еще в ноябре, так как в инстаграме солистки Ирины Ортман появлялись совместные фотографии с Марией Вебер, Лесей Ярославской и Наташей Ростовой, которые вместе с ней будут выступать в группе.

По информации российского новостного агентства InterMedia, во время перерыва артистки занимались сольным творчеством, но все же решили написать новую песню по просьбе поклонников.

Новую композицию написала Алёна Мельник, которая ранее сотрудничала со Стасом Михайловым, Анжеликой Варум и Сати Казановой.

Напомним, что изначальный состав коллектива образовался в 2003 году после выхода «Фабрики звезд 3». Наибольшую популярность коллективу принесла песня «Самый-самый», которая является ремейком на композицию эстонской певицы Вики Ферш.