Лос-Анджелес, США, , 22:25 — REGNUM В главной номинации «Женщина года» в престижной премии Billboard Women in Music награду получила 17-летняя певица Билли Айлиш. Артистка сама признала, что не ожидала получить подобную награду в столь юном возрасте. Стоит отметить, что на премии певица как всегда появилась в необычном образе. Она надела куртку Prada Linea Rossa, которая будто на 10 размеров больше, чем нужно.

Напомним, что в этом году была введена дополнительная номинация — «Женщина десятилетия», в которой наградили Тейлор Свифт.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в категории «Game Changer» награду получила Ники Минаж, а Алиша Киз получила награду от American Express за влияние на музыкальную индустрию.

«Иконой» была признана Аланис Морисетт, а «Новатором» — Брэнди Карлайл.