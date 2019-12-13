Нью-Йорк, США, , 22:14 — REGNUM Актёр Яхья Абдул-Матин II ответил на критику фанатов, считающих, что сериал «Хранители» (Watchmen) получился слишком политизированным. Об этом 13 декабря сообщил портал Digital Spy.

Во время интервью журналистам он сказал, что когда Алан Мур, Дэйв Гиббонс и Джон Хиггинс создавали свой графический роман, они хотели сделать его отражением событий, которые в тот момент происходили в мире.

«Мы не меняем канон. Когда «Хранителей» создавали, они были отражением мира. Они были отражением времени. Совершенно верно то, что и наши «Хранители» должны быть такими же», — сказал Яхья Абдул-Матин II.

Телеканал HBO начал показывать шоу «Хранители» 20 октября 2019 года. Над его созданием работал режиссёр и продюсер Деймон Линделоф, хорошо известный зрителям по сериалу «Остаться в живых».

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, куда Драгон унёс тело Дейнерис в финале «Игры престолов»