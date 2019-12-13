Набережные Челны, Татария, , 21:42 — REGNUM На встрече президента России Владимира Путина с главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым и главой КамАЗа Сергеем Когогиным зашла речь о филиале Казанского университета в Набережных Челнах. По словам главы автогиганта, университету необходимы средства на создание серьезной исследовательско-материальной базы и строительство общежития.

«Но по высшему образованию я с республикой, к сожалению, решить не могу. Здесь хороший Институт автомобильных инженеров, это филиал Казанского федерального университета», — цитирует главу КамАЗа ТАСС.

Он добавил, что без развития университету тяжело будет готовить нужных предприятию специалистов.

Чемезов в свою очередь предложил создать в Набережных Челнах филиал МГТУ имени Баумана. Однако Путин не одобрил эту идею, поддержав Когогина.

«Это хороший университет, хорошее качество образования. Надо подумать, как помочь», — подытожил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе встречи стороны обсудили финансовую поддержку КамАЗа на различные мероприятия в рамках модернизации производства.