Нью-Йорк, США, , 21:42 — REGNUM Комментарии в роликах, содержащихся в версии Blue-ray восьмого сезона сериала «Игра престолов», подтвердили информацию о том, куда Драгон унёс тело Дейнерис Таргариен после того, как её убил Джон Сноу. Об этом 13 декабря сообщил портал Screen Rant.

Выяснилось, что дракон, взявший в когти тело своей «матери», улетел на территорию Волантиса — города, расположенного к востоку от Вестероса. Ранее фанаты высказали предположение, согласно которому Драгон решил вернуть Дейнерис к жизни. Якобы дракон считал, что Красные жрецы (служители культа огненного бога Р'глора) смогут оживить её.

В ноябре 2019 года ИА REGNUM сообщило: многие фанаты «Игры престолов» с негодованием встретили новость о выходе восьмого сезона шоу на Blue-ray и DVD. Некоторые из заявили, что им интересны лишь с первого по шестой сезоны сериала.

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