Лос-Анджелес, США, , 20:39 — REGNUM В предстоящем кинокомиксе «Чёрная Вдова» может появиться первый мутант. Об этом 13 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Издание обратило внимание, что самый высокий в мире бодибилдер Оливье Рихтерс участвует в этом проекте. Несмотря на то, что актёр не раскрывает информацию о своей роли, фанаты предположили, что он сыграет Большую Медведицу (Ursa Major) — мутанта, настоящее имя которого Михаил Уриокович Урсус. Он может превращаться в большого антропоморфного медведя.

Напомним, в марте 2019 года было заключено соглашение, в рамках которого компания Disney поглотила 21st Century Fox. Последней принадлежали права на франшизу «Люди Икс». Таким образом, Disney получила возможность ввести её героев в киновселенную Marvel.

