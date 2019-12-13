Лос-Анджелес, США, , 20:33 — REGNUM Американский актёр Дэнни Айелло умер в США на 87-м году жизни, передаёт 13 декабря The Hollywood Reporter.

Как сообщил представитель актёра Трейси Миллер, Айелло скончался накануне вечером после непродолжительной болезни. У него остались четверо детей.

Дэнни Айелло родился 20 июня 1933 года в Нью-Йорке. Кинокарьеру он начал в 39-летнем возрасте. На счету актёра — роли в таких фильмах, как «Крестный отец-2», «Однажды в Америке», «Пурпурная роза Каира», «Дни радио», «Делай, как надо» и другие.