Лос-Анджелес, США, , 20:26 — REGNUM Кинокомпания Disney собирается снять спин-офф фильма «Красавица и чудовище». Об этом 12 декабря сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Как сообщают источники издания, новый проект будет разрабатываться для потокового сервиса Disney+. В центре повествования будет находиться Гастон, роль которого в фильме 2017 года исполнил Люк Эванс. Сюжет расскажет о событиях, которые происходили до того момента, когда Чудовище (принц Адам) встретил Белль.

В ноябре 2019 года ИА REGNUM сообщило, что компания Disney планирует выпустить игровые ремейки почти всех своих классических мультфильмов. В их числе: «Русалочка», «Лило и Стич», «Горбун из Нотр-Дама», «Меч в камне», «Пиноккио», «Книга джунглей 2», «Питер Пэн», «Белоснежка и семь гномов» и другие.

