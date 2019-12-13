Ашхабад, , 20:00 — REGNUM Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры приняло решение включить во всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО туркменское ковроткачество, передает «Азатлык».

Чиновники ООН посчитали необходимым сохранить для потомков ковровое искусство туркмен, поскольку за многовековую историю своего существования оно достигло высокого совершенства художественной выразительности узоров, которые отражают историю туркменского народа, его философию и мировоззрение.

Также они одобрили включение в список способа изготовления и ношения киргизского национального головного убора ак-калпака и хорезмского танца Лязги, предложенного властями Узбекистана.