Кострома, , 19:18 — REGNUM В Москве наградили лауреатов премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства, среди них оказались и костромичи: руководитель Костромского губернского симфонического оркестра Павел Герштейн и художник-реставратор Антонина Шувалова, — сообщает ТРК «Кострома».

В этом году на премию было представлено 180 проектов в четырех номинациях. Костромичи стали лауреатами в номинации «За создание произведений и проектов в области литературы и искусства».

Антонина Шувалова — художник-реставратор станковой темперной и масляной живописи, заведующая отделом реставрации Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, под ее руководством восстановлено более 450 предметов старины.

Павел Герштейн 20 лет руководит и дирижирует Костромским губернским симфоническим оркестром. Коллектив известен далеко за пределами страны, сейчас готовится к участию в «Русских сезонах» во Франции. На конкурсе отметили вклад Павла Герштейна в проекты «Кострома симфоническая» и «Музыка — дорога в жизнь».

Лауреаты получили премии по 300 тысяч рублей.