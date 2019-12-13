Нижний Новгород, , 18:48 — REGNUM Центр размещения заказа Нижегородской области отменил конкурс по выбору подрядчика работ по реставрации двух башен нижегородского Кремля — Ивановской и Дмитриевской. Причины отмены конкурентной процедуры не уточняются, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы портала госзакупок.

Новый аукцион до настоящего момента не объявлен.

Как сообщало ИА REGNUM, заказчиком контракта является Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ). Аукцион был объявлен 9 декабря с начальной (максимальной) стоимостью в размере 53,7 млн рублей.

При этом в настоящее время ведется реставрация Никольской башни, которая должна завершиться 18 декабря.

Реставрацию Кремля проводят в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.