Москва, , 17:14 — REGNUM Певица Элина Чага собирается выйти из числа подопечных продюсерского центра Леонида Агутина. Стоит отметить, что ранее исполнительницу подозревали в романе с известным музыкантом.

«Я уже выросла. Пора становиться самостоятельным и взрослым артистом. Больше не хочу работать с продюсерами. Если честно, мне кажется, что сейчас такое время, что это уже не актуально. Артистам уже не требуется тот самый дядечка, который будет топить за свой продукт», — говорит сама певица.

По информации российского новостного портала Starhit, действие пятилетнего контракты Элины с Агутиным скоро подходит к концу, именно поэтому исполнительница приняла такое решение. Стоит отметить, что никакого скандала при расставании не последовало. Артистке оставили ее сценическое имя и самые популярные хиты.

В рамках своей сольной карьеры Чага уже записала совместную песню с Леваном Горозией (L'One), которая называется «Рядом».