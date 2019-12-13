Воронеж, , 16:51 — REGNUM Памятник истории и культуры — усадьбы Эртелей в Верхнехавском районе Воронежской области — находится в полуразрушенном состоянии, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Ранее прокуроры проверили состояние усадьбы Эртелей — природно-архитектурный комплекс (ансамбль) бывшей дворянской усадьбы середины XIX — начала XX в. относится к объектам культурного наследия регионального значения. При осмотре выяснилось, что здание бывшего жилого дома усадьбы фактически разрушено: повреждена двускатная чердачная крыша, отсутствуют дверные и оконные заполнения, разрушены наружные и внутренние стены, балочные перекрытия.

Прокурор района направил материалы проверки в полицию. На их основании 12 декабря было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о сносе усадьбы Олениных в Рамонском районе Воронежской области. По факту разрушения усадьбы — памятника XVII века возбуждено уголовное дело.