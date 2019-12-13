Москва, , 16:44 — REGNUM 13 декабря во «Дворце на Яузе» Театр на Малой Бронной представить премьеру спектакля «Женщина-змея» по пьесе известного итальянского драматурга Карло Гоцци. Постановил своеобразную сказку режиссер Олег Долин, уже имевший опыт работы в знаменитом театральном жанре комедия.

Собственно, сюжет описанный на сайте театра прост: «семейное счастье принца Фаррускада под угрозой — ужасные события готовы обрушиться на голову несчастного правителя. Чтобы вернуть прежнее благополучие отважный герой готов пуститься в опасное приключение и пройти любые невероятные преграды!».

Режиссер уверен, что данная пьеса исключительно актерская: благодаря интересным монологам и диалогам, остроумным шуткам ярка выражается характер персонажа. Роли исполняют Лина Веселкина, Сергей Кизас, Евгения Ивашова, Олег Кузнецов, Дмитрий Гурьянов, Анастасия Мытражик.