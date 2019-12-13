Москва, , 16:29 — REGNUM 13 декабря в Московском государственной музее С. А Есениена («Есенин-центре») открывается выставка «С. Клычков. Ключи к пониманию мира». Она посвящена судьбе творчеству сегодня мало известного советского поэта, прозаика, переводчика Сергея Клычкова. В экспозиции представлены предметы, документы и рукописи, хранящиеся в семье литератора. Кроме того, посетители увидят уникальные материалы из фондов музей С.А. Есенина. Творчеством С. Клычкова восхищались многие его современники: С. Есенин, А. Ахматова, М. Горький, Н. Клюев, М. Чайковский, Н. Гумилев, скульптор С. Конёнков и многие другие. Но его имя было под запретом на протяжении более 50 лет. Жизненный путь поэта трагически оборвался в 1937 г., когда он был арестован и расстрелян по ложному навету в застенках НКВД. Произведения, написанные им после 1930 годов, были практически полностью уничтожены, а его стихи, проза и публицистика 1910−1920-х годов не переиздавались.