Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM 13 декабря Новый музей Аслана Чехоева в Санкт-Петербурге открывает выставку фотографий Григория Майофиса «MIXED REALITY. СМЕШАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» Об этом сообщает официальный сайт музея.

В центре внимания фотографа новый объект — очки виртуальной реальности, которые по воле автора проникают в жанровые сцены в духе викторианской постановочной фотографии. Некоторые отпечатки, созданные автором вручную, достигают семи квадратных метров.

Все 30 произведений будут впервые представлены публике. В каталог выставки вошли новые работы автора и статьи американских и российских исследователей фотографии.

Выставка продлится до 2 февраля 2020 года.