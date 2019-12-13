Москва, , 16:02 — REGNUM 18 декабря галерея-мастерская «ГРАУНД Солянка» представляет проект «Я, Майя Плисецкая» к 95-летию со дня рождения всемирно известной балерины. Об этом сообщает официальный пресс-релиз галереи.

В основу проекта легла одноименная автобиографическая книга «Я, Майя Плисецкая». Каждая из шести комнат тотальной инсталляции связана с одним из периодов жизни или аспектов личности Майи Плисецкой. Инсталляция открывается видеоархивом, где на телеэкранах демонстрируются записи интервью и выступлений разных лет, отрывки из биографических фильмов и фрагменты новостной хроники.

Также 16 и 17 декабря в галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка» будет показано музыкально-драматическое произведение по книге «Я, Майя Плисецкая» — перформанс с участием учеников Школы классического танца Геннадия и Ларисы Ледях, в котором будет использована музыка Родиона Щедрина.

Выставка продлится до 19 января 2020 года.