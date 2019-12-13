Москва, , 15:56 — REGNUM 17 декабря на малой сцене Московского художественного театра имени Чехова (МХТ) состоится премьера спектакля Айдара Заббарова «Белые ночи» по произведению Ф.М.Достоевского.

По сообщению официального сайта МХТ, спектакль расскажет историю любви петербургского Мечтателя, который, по мнению самого режиссера, не что иное, как альтер-эго великого писателя. Главную роль исполнит актер Евгений Перевалов, который также выступает в петербургском театре «Мастерская» и хорошо знаком с творчеством Достоевского (Князь Мышкин в спектакле «Идиот.Возвращение»).

Ранее Айдар Заббаров, недавний выпускник ГИТИСа, поставил несколько спектаклей в «Современнике», театре имени Ленсовета и Казанском театре имени Г. Камала.