Москва, , 15:46 — REGNUM 20 декабря в Атриуме Хлебного дома музея-заповедника «Царицыно» состоится финальный концерт музыкального шоу Arena Moscow Night. Сообщается, что участниками последнего выступления второго сезона станут артисты, победившие в отборочных этапах проекта, среди которых Софья Орешко, Виктор Спорышев, Мариам Маркосян, Екатерина Смолина, Елизавета Пахомова и другие.

Ведущими концерта станут автор проекта, пианист Айк Григорян и журналист Йосси Тавор.

На официальном сайте мероприятия сообщается, что оценивать мастерство конкурсантов будет специально сформированное жюри, в состав которого войдут известные музыкальные деятели. Победителя финальной части проекта ждет денежный сертификат от НФПП, который можно будет потратить на образование и участие в музыкальных конкурсах.

«Я полюбил проект с первого же вечера, и для этого было несколько причин, которые в дальнейшем только укрепили меня в этом чувстве. Прежде всего, сама идея — представить молодых певцов, в разные периоды их карьеры, на одних подмостках. Какой простор для познания вокального пейзажа, какие прекрасные возможности показать в неофициальной, неконкурсной обстановке молодых талантливых музыкантов серьезным, солидным критикам и руководителям оперных трупп», — говорит один из ведущих шоу, Йосси Тавор.