Нью-Йорк, США, , 15:42 — REGNUM Американский журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных женщин по итогам 2019 года. Первое место в этом списке, уже девятый год подряд, заняла канцлер Германии Ангела Меркель. В тройку также вошли президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В этот рейтинг вошли всего три певицы, а именно, Рианна (61-е место), Бейонсе (66-е место) и Телор Свифт (71-е место).

По информации российского новостного агентства InterMedia, среди представительниц шоу-бизнеса самую высокую строчку заняла Опра Уинфри — она заняла20-е место.

Единственной россиянкой в списке стала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.