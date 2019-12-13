Москва, , 15:30 — REGNUM 13 декабря на 81 площадке в столице стартовал столь любимый москвичами и гостями традиционный Фестиваль «Путешествие в Рождество». О масштабе празднества говорят и цифры — в программе задействовано 15 катков, 450 торговых комплекса, будут показы 1 500 концертных и театральных представлений и 150 ледовых шоу, проведено 8 500 мастер-классов. Участниками фестиваля станут представители 55 регионов России и 22 стран.

На Манежной площади можно будет попасть на ярмарки европейских городов, известных рождественскими традициями, — Берна, Брюсселя, Вены, Нюрнберга, Страсбурга и других. Здесь же можно полюбоваться на 20-метровую ель, украшенную 3,5 тысячами игрушек. Вокруг можно побродить по лесу из 130 елок и 29 арт-объектам. Тверской бульвар приглашает на в сказку «Щелкунчик и Мышиный король».

Всего же на фестивальных площадках установлено свыше 2,5 тысячи елок, более 450 шале, развесят более 130 километров светодиодных гирлянд, 150 тысяч елочных игрушек и 100 километров новогодних бус.

Как утверждают московские власти, голодным остаться на празднике просто невозможно: в многочисленных платках можно купить более ста разнообразных блюд, закусок, пряники, а также испробовать необычные сорта чая, кофе, согреться горячим глинтвейном.