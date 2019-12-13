Москва, , 15:17 — REGNUM Телезрители всё больше предпочитают зарубежным анимационным сериалам отечественные. Согласно эксклюзивному сводному рейтингу, составленному исследовательской компанией «Медиаскоп» для «Вестника лицензионного рынка», в двадцатку самых популярных мультсериалов канала «Карусель» осени вошло двенадцать российских и только восемь зарубежных мультфильмов.

Первое место в рейтинге занимают «Машины песенки» — спин-офф популярного во всем мире сериала «Маша и медведь», который, в свою очередь, оказался на шестом месте. На третьем месте — сериал легендарной студии «Союзмультфильм» о приключениях и веселой жизни дружной семьи «Оранжевая корова».

Четвертое место занял проект анимационной студии «100 КИЛОВАТТ» «Ник-изобретатель» о дружбе мальчика с созданными им роботами. Это единственный новый сериал, вошедший в десятку лидеров. Премьера «Ника-изобретателя», столь быстро завоевавшего любовь маленьких зрителей, состоялась 22 сентября. В отличие от своих конкурентов он был показан только четыре раза. Все другие проекты, вошедшие в топ-20, вышли в эфир с сентября по ноябрь от 18 до 375 раз.

В первую пятерку самых популярных сериалов вошло только два зарубежных: канадский «Щенячий патруль» стоит на втором месте и итальянские «44 котенка» — на пятом. При этом по доле — проценту от смотревших телевизор в данный момент времени — лидирующее место в десятке занимает российский: упомянутый выше дебютант «Ник-изобретатель». Его доля 9,8%, у лидера рейтинга «Машины песенки» — 8,6%. Самая большая доля — 10,0% — у сериала «Царевны», занимающего 14 место рейтинга.

Как пояснил ИА REGNUM генеральный директор компании «0+Медиа», реализующей продвижение лицензионных брендов, товаров и услуг для детей и родителей, Александр Саблуков, дети действительно предпочитают российские мультсериалы зарубежным, и отечественные проекты показывают высокую конкурентоспособность на рынке.