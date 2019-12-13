Минск, , 15:13 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он уже не в состоянии попадать пальцами по клавишам баяна. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи со студентами и преподавателями медицинских университетов.

«Попробовал [исполнить на баяне] несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам — просто забыл», — сказал Лукашенко.

По его словам, в случае необходимости какую-либо композицию ему сможет сыграть младший сын Николай, занимающийся игрой на пианино.

Лукашенко также отметил, что уже не сможет выучить английский язык из-за «забитой головы», однако подчеркнул, что незнание иностранного языка является большим недостатком в современном мире.

Глава белорусского государства также выразил обеспокоенность состоянием окружающей среды. По словам Лукашенко, его как человека, «выросшего возле леса», эта тема крайне беспокоит, вследствие чего он заставляет высаживать деревья всех — от членов правительства до школьников.