Белгород, , 14:11 — REGNUM Диплом победителя и премию Центрального федерального округа в области литературы и искусства получила Белгородская государственная детская библиотека Лиханова. Церемония награждения лауреатов состоялась 12 декабря в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в ЦФО.

Конкурсная комиссия определила четыре проекта (по одному в каждой номинации), которые награждены дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 300 тысяч рублей. Коллектив Белгородской государственной детской библиотеки Лиханова награждён за просветительскую деятельность и реализацию серии библиотечных проектов для детей и юношества. Именно благодаря активной просветительской деятельности библиотеки губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил 2019 год Годом детского чтения в области. Награды победителям вручал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

«Премия зародилась давно — ещё в начале нулевых. Она существует 14 лет, и в числе её лауреатов есть очень много людей именитых. Но мы видим свою задачу в том, чтобы открывать имена новые. Безусловно, они все известны у себя на малой родине, это люди очень достойные, которые по много лет отдают себя творчеству. Но за пределами региона их зачастую не знают. В этом и состоит задача премии — эти имена найти, сделать широко известными и, конечно же, поддержать их», — отметил полпред.

На соискание премии было представлено 180 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях.