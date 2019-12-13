Белгород, 13 декабря 2019, 14:11 — REGNUM Диплом победителя и премию Центрального федерального округа в области литературы и искусства получила Белгородская государственная детская библиотека Лиханова. Церемония награждения лауреатов состоялась 12 декабря в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в ЦФО.
Конкурсная комиссия определила четыре проекта (по одному в каждой номинации), которые награждены дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 300 тысяч рублей. Коллектив Белгородской государственной детской библиотеки Лиханова награждён за просветительскую деятельность и реализацию серии библиотечных проектов для детей и юношества. Именно благодаря активной просветительской деятельности библиотеки губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил 2019 год Годом детского чтения в области. Награды победителям вручал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.
На соискание премии было представлено 180 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях.