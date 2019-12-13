Москва, , 13:53 — REGNUM Новое пространство Музея моды открылось выставкой «Русский балет — мода навсегда». Проект, исследующий феномен моды на русский балет, занял три этажа Гостиного Двора. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

В экспозиции — произведения, созданные под впечатлением от искусства артистов балета, подлинные детали сценографии важных спектаклей, костюмы и эскизы.

Куратор выставки Юрий Мальцев: «Мы хотели показать русский балет во всех его проявлениях и художественных ипостасях: декорации, изобразительный и натурный костюм, сценография, зарисовки, сделанные в репетиционных залах, на занятиях в балетных классах»

Выставка продлится до 26 января 2020 года.