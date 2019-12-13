Ватикан, , 12:58 — REGNUM В посольстве России в Ватикане состоялась церемония передачи картина российской художницы Екатерины Вороны «Архитектура воды. Ватикан» знаменитым Музеям Ватикана: она пополнила коллекции современного искусства.

Кураторы музеев во главе с директором Барабра Ятта сами выбрали полотно в технике пастели, пленившись изображением собора Святого Петра и части коллонады Бернини как бы «усеянного» брызгами из фонтана.

Екатерина Ворона — член Московского союза художников, обладательница медали Российской академии художеств. ЕЕ работы хранятся в собраниях многих музеев мира, а также частных коллекциях.