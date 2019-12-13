Москва, , 12:43 — REGNUM В усадьбе Васильчиковых в центре Москвы в торжественной обстановке был открыт Музей военной форме. В церемонии приняли участие Министр культуры РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, Министр просвещения Ольга Васильева и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры. Как рассказал на открытии Владимир Мединский, «Музей охватывает разные периоды развития военной формы одежды. На этой площадке можно увидеть уникальные подлинные экземпляры, принадлежавшие императорам, первым лицам нашего государства, прославленным генералам, а также тщательнейшим образом воссозданные копии формы. Мы специально сделали их в открытом доступе, чтобы можно было потрогать, посмотреть. Часть экспонатов по проекту нам предоставили из запасников федеральные музеи, частные коллекционеры».

Музей военной формы — проект Российского военно-исторического общества. Экспозиционно-выставочные залы расположены на 1,5 тыс. квадратных метров.

Уже сегодня посетители могут увидеть реконструированное мундирное платье Екатерины II по форме Кавалергардского корпуса, мундир барабанщика Лейб-гвардии Семеновского полка 1809 года, подлинные предметы униформы солдат и офицеров именитых полков Российской Императорской армии. Особое место занимает редкий и хорошо сохранившийсяВ 2020 году в музее пройдет выставка, посвященная королевским мушкетерам Франции.