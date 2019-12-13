Абакан, , 12:31 — REGNUM В Хакасии Русский республиканский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова получит звание «Академический». Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в региональном министерстве культуры.

О присвоении почётного звания 12 декабря во время празднования 80-летнего юбилея театра объявил первый заместитель главы Хакасии Николай Миронов.

«Звание «Академический» присваивается старейшим театрам за выдающиеся достижения в развитии традиций исполнительского искусства как части культурного наследия и получившим широкое признание», — объяснили в минкультуры.

Министр культуры Хакасии Леонид Еремин подчеркнул, что в 2020 году Русский драматический театр получит по федеральной программе новый комфортабельный автобус.

Напомним, театр отпраздновал 80-летний юбилей 12 декабря.