Москва, , 12:29 — REGNUM 13 декабря в Государственном музее Востока открывается выставка японской гравюры из собрания Кирилла Данелия «47 ронинов. Легенда как искусство».

В экспозиции представлено более шестидесяти гравюр XIX века, посвящённых истории и легенде о сорока семи ронинах. Как отмечают организаторы, посетители выставки познакомятся с разными школами и направлениями театральной и героической гравюры.

На выставке представлены работы Утагавы Кунисада (Тоёкуни III) (1786−1865), Утагавы Куниёси (1798−1861), Тоёхары Тиканобу (1838−1912) и других. Многие гравюры будут представлены в России впервые.