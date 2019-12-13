Нью-Йорк, США, , 12:18 — REGNUM Американский журнал Time назвал певицу Мелиссу Джефферсон, более известную как Lizzo, артистом года.

«Lizzo действительно представляет собой что-то новое. Её звучание беспощадно позитивное и безмерно трогает. Её лирика забавна, непристойна и ранима. Она напоминает о том, что нужно бросить любого идиота, который тянет вас вниз. Присутствовать на ее концерте — это значит находиться в церкви любви к самому себе», — говорится на сайте журнала.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в этом году ее песни были использованы в рекламе компаний Walmart и GrubHub. Также исполнительница получила восемь номинаций на премию «Грэмми».

Напомним, что дебютный альбом исполнительницы был выпущен в 2013 году. Второю пластинку исполнительница выпустила в 2015. Уже в апреле 2019 года она выпустила свой третий диск, который получил название «Cuz I Love You».