Москва, 13 декабря 2019, 12:16 — REGNUM На You-Tube — канале музыкального объединения Gazgolder вышел первый выпуск нового шоу, которое получило название «Музыкалити». Его ведущим стал Максим Галкин. Согласно задумке в рамках этого шоу встречаются музыканты и представители разных поколений, которым ведущий задает вопросы, и очень часто, неприличного характера.
В первом выпуске 12 декабря приняли участие Лев Лещенко и солист «Пошлой Молли» Кирилл Тимошенко.
По информации российского новостного агентства InterMedia, Максим Галкин задавал гостям различные вопросы об их жизни, в том числе о количестве половых партнеров. Кроме того, приглашенные звезды должны угадывать и оценивать композиции, которые включаются в студии.
Новое шоу уже набрало за несколько часов более 100 тысяч просмотров.