Москва, , 12:16 — REGNUM На You-Tube — канале музыкального объединения Gazgolder вышел первый выпуск нового шоу, которое получило название «Музыкалити». Его ведущим стал Максим Галкин. Согласно задумке в рамках этого шоу встречаются музыканты и представители разных поколений, которым ведущий задает вопросы, и очень часто, неприличного характера.

В первом выпуске 12 декабря приняли участие Лев Лещенко и солист «Пошлой Молли» Кирилл Тимошенко.

По информации российского новостного агентства InterMedia, Максим Галкин задавал гостям различные вопросы об их жизни, в том числе о количестве половых партнеров. Кроме того, приглашенные звезды должны угадывать и оценивать композиции, которые включаются в студии.

Новое шоу уже набрало за несколько часов более 100 тысяч просмотров.