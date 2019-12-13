Ярославль, , 11:52 — REGNUM Дендрологический сад Национального парка «Плещеево озеро» в Переславле-Залесском Ярославской области включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места регионального значения. Об этом сообщается на сайте департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Дендросад в Переславле Plesheevo-lake.ru

Дендрологический сад Переславля-Залесского был заложен заслуженным лесоводом России Сергеем Харитоновым в 1960 году. Работая начальником лесозаготовительного участка и лесничим переславского лесничества, он начал заниматься созданием продуктивных лесных культур сосны, ели и лиственницы. Его посадки на приусадебном участке и стали первыми растениями будущего сада. Сейчас в дендросаду представлены растения древесных и кустарниковых пород разных климатических и географических зон России и мира. Дендросад развивается, там появляются новые экспозиции. Так, в 2019 году был открыт Японский сад, где посетители могут познакомиться с ландшафтной архитектурой и традициями садоводства страны восходящего солнца.

«Данный объект является единственным дендросадом подобного масштаба в Ярославской области, подлинным свидетельством о научных достижениях лесоводческой отрасли, а также образцом садово-паркового искусства середины — второй половины ХХ века, — сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

Дендрологический сад в 1962 году зарегистрирован Карловым университетом Праги в Международном каталоге ботанических садов, как опорный пункт по интродукции растений в Ярославской области, в 1992 году включен в региональный Совет ботанических садов центра европейской части России.

Дендросад Переславля используется и как объект культурного назначения. Здесь проводятся экскурсии, семинары, практика для школьников — все это способствует воспитанию экологической культуры человека.

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