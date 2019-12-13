Каир, , 09:44 — REGNUM В пригороде Каира обнаружили редкую статую фараона Рамзеса II, который правил в Древнем Египте в XIII веке до н.э. Об этом 13 декабря сообщает министерство по делам древностей Египта.

Изготовленная из розового гранита статуя необычна тем, что на голове Рамзеса II есть изображение знака «Ка», который символизирует все жизненные энергии людей и богов.

В древнем Египте Ка считался одной из важнейших категорий мировоззрения, которое было связано с природой человека и являлось не просто его жизненной силой, а чертами характера или даже судьбы.

В то время верили, что после смерти Ка покидает человеческое тело, ходит по земле и потом возвращается, причем в статую человека, питаясь приносимыми ей подношениями. Ввиду этого храмы, которые строил фараон, возводились не для него или богов, а для Ка.

Как рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири, такого рода статуя одного из фараонов 13-й династии с изображением Ка был найдена при археологических раскопках лишь однажды, однако она была деревянной.

Отметим, фараон 19-й династии Рамзес II правил приблизительно с 1279 по 1213 год до н.э. и считается одним из величайших правителей Древнего Египта, при котором царство достигло своего могущества и расцвета.