Курган, , 08:38 — REGNUM В новогоднюю ночь в Кургане можно будет поиграть в кёрлинг, поучаствовать в забеге Дедов Мороза и полюбоваться салютом. Об этом сообщил на пресс-конференции глава города Андрей Потапов на пресс-конференции.

Встреча нового 2020 года с большой праздничной программой развернётся на главной площади города 31 декабря с 16:00 по местному времени. Временно, с 16:00 до 19:30 будет перекрыт проезд на площади Ленина.

Андрей Потапов раскрыл и стоимость праздничного салюта, который прогремит 00:00 1 января 2020 года. Феерия обойдётся бюджету Кургана в 250 тыс. рублей.

Праздничный концерт с участием творческих коллективов города начнётся в 18:00. Курганцам покажут представление в стиле русских народных сказок с Бабой Ягой, Коньком-Горбунком и Жар-птицей. Сейчас программу дорабатывают. Глава Кургана обещает пришедшим в новогоднюю ночь жителям и гостям города массу приятных сюрпризов.