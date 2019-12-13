Пекин, , 06:56 — REGNUM Фильм-катастрофа китайского производства «Небесный огонь» британского режиссера Саймона Уэста возглавил лидерство в китайском прокате, сообщает 13 декабря агентство Синьхуа.

Фильм собрал около 28,61 млн юаней (порядка $4,11 млн) за первый день показа, подмяв под себя 40% всех кассовых сборов за 12 декабря. Фильм рассказывает историю группы людей на тропическом курорте в Юго-Восточной Азии, которые попали под извержение вулкана.

На втором месте расположился американский приключенческий фильм «Джуманджи: Новый уровень», который собрал около 10,2 млн юаней. Третье место заняла китайская криминальная драма «Озеро диких гусей» с внушительными 7,65 млн юаней сборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборы всех фильмов в Китае второй раз в истории перевалили за 60 млрд юаней