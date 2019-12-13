Пекин, , 06:35 — REGNUM Общий объем кассовых сборов всех фильмов, показанных на больших экранах Поднебесной в 2019 году, перевалил за отметку 60 млрд юаней (около $8,53 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

По данным Китайской информационной сети кинофильмов, это всего второй раз, когда суммарные кассовые сборы переваливают за указанную отметку. Согласно точным оценкам, выручка со всех кинофильмов, показанных на данный момент в Китае в 2019 году, достигла 60,44 млрд юаней. При этом, год еще не завершился, а данный показатель приблизился к 60,70 млрд сборов за весь 2018 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае состоялась на днях премьера фильма «Назад к молодости» о защитниках экологии в заповедники Сайханьба. В первый же день проката он собрал около $227 тыс.

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