Лос-Анджелес, США, , 23:27 — REGNUM В сети появилась информация о том, когда новый фильм Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» выйдет на Blu-ray. Об этом 13 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Компания Legion M, которая выделяла средства на производство картины, объявила, что купить версию фильма на Blu-ray в США можно будет уже 21 января 2019 года. Она также сообщила, что любой желающий уже может сделать предзаказ и получить тот же значок с надписью Chronic Con, который главные герои носят в фильме.

Напомним, премьера фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» состоялась 15 октября 2019 года. Сюжет картины в целом похож на сюжет оригинального фильма «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» 2001 года, однако в нем есть и серьёзные отличия. В картине имеется множество скрытых отсылок, о которых Кевин Смит планирует рассказать позже слушателям своего подкаста.

