Москва, , 22:55 — REGNUM В Музее-панораме «Бородинская битва» открылась выставка «Панорамы Москвы и Московии», посвященная памятникам, сохранившимся после пожара 1812 года в Москве. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Как отмечают эксперты, после московского пожара 1812 года — тот город исчез. Через несколько лет Москва возродилась и обрела более правильный, но совсем другой образ. Сохранилась память: в документах, картинах, предметах и в зданиях. Некоторые дворцы, монастыри и отдельные здания пережили наполеоновское нашествие и сохранились до наших времён.

На выставке посетители смогут сами увидеть, как много и долго живут памятники Москвы, как выглядели они в 1812 году, после него и сегодня.

Выставка продлится до 31 марта 2020 года.