Москва, , 22:41 — REGNUM Московский музей современного искусства и Школа современного искусства «Свободные мастерские» представляют проект Натальи Грезиной и Анастасии Сухаревой-Морозовой «Дар», посвященный жесту дарения в истории смыслов и традиций. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Инсталляция «Дар» композиционно состоит из трех частей. В первом зале выставки представлены работы о символическом значении объектов дарения и жертвенности в быту. Преодоление внутренней изоляции и битва со страхами объединяет работы во втором зале экспозиции.

Третья часть проекта воплощает образ благодарности за прожитый день и состоит из совместной серии, для создания которой художницы приняли дары от знакомых и незнакомцев. Диалог двух авторов раскрывает суть труда художника и повседневных бытовых ритуалов.

Выставка продлится до 12 января 2020 года.