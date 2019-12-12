Москва, , 22:38 — REGNUM Большой театр объявил о начале открытого конкурса по созданию визуального образа оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова, на который приглашены все профессиональные художники и дизайнеры.

По сообщению портала «Культура.рф», опера Римского-Корсакова в постановке режиссера Дмитрия Чернякова станет оной из премьер нового сезона на Исторической сцене. Дирекция Большого театра объявила, что любой художник или дизайнер может попробовать свои силы, представив проект буклетов, афиши, обложки, баннеров и программок. С победителем будет заключен особый контракт с возможностью дальнейшего сотрудничества. Кроме того, он получит билеты на премьеру 14 февраля и благодарственное письмо.

Постановку Дмитрия Чернякова назвали «новым прочтением» известной оперы. Она расскажет о современных людях, однако в декорациях, созданных великими художниками для предыдущих постановок «Садко».