Финикс , США, , 22:33 — REGNUM Стало известно, что участники группы Grey Daze готовят альбом в память об их бывшем фронтмене Честере Беннингтоне, который стал наиболее известным благодаря выступлению в рядах культовой группы Linkin Park. Об этом сообща вдова музыканта Талинда Беннингтон в своем твиттере.

В 2017 году, еще при жизни артиста сообщалось, что коллектив планирует перезаписать старые треки и отправиться в реюнион-тур.

Группа Grey Daze была сформирована в 1993 году. Честер являлся одним из ее основателей и выступал в ней с 1993 по 1997 года. Он принял участие в записи двух альбомов группы «Wake me» и «…no sun today».

Напомним, что 20 июля 2017 года Честер Беннингтон был обнаружен мёртвым в своём дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стало самоубийство.