Нью-Йорк, США, , 21:54 — REGNUM Потоковый сервис Netflix обнародовал информацию о количестве зрителей, которые посмотрели на платформе новую гангстерскую драму Мартина Скорсезе «Ирландец». Соответствующую публикацию он разместил 12 декабря на официальной странице в Twitter.

Согласно данным компании, за первую неделю после появления фильма на сайте, к нему обратились более 26,4 млн аккаунтов пользователей со всего мира. Издание Cinema Blend отмечает: если учесть, что одним аккаунтом обычно пользуется несколько человек, то итоговое количество зрителей может быть в несколько раз больше.

Стоит отметить, что ранее Netflix сообщил: к фильму ужасов «Птичья клетка» за первую неделю после его появления на сайте потокового сервиса обратились около 45 млн аккаунтов. Компания поясняла: она считает, что владелец аккаунта посмотрел фильм, если проигрыватель показал 70% видеофайла.

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