Лос-Анджелес, США, , 21:39 — REGNUM Кинокомпания MGM планирует снять новый фильм по роману Стивена Кинга «Темная половина». Об этом 12 декабря сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, производству проекта был дан «зелёный свет». В качестве режиссёра выступит Алекс Росс Перри («Королева земли», «Её запах», «Послушай, Филип»). Отмечается, что он не будет полностью повторять сюжет романа Кинга, кинематографист хочет придумать новую историю на основе имеющейся.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что Алекс Росс Перри планирует снять фильм на основе другой книги писателя — «Стоянка». Тогда СМИ сообщили, что сюжет будущей картины также будет отличаться от исходного материала.

Стоит отметить, что ранее роман «Темная половина» уже был экранизирован покойным режиссёром Джорджем Ромеро. Его работа вышла на экраны в 1993 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Warner Bros. показала трейлер мюзикла «На высотах» про жителей Нью-Йорка