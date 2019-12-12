Тамбов, , 21:28 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 12 декабря, вручил руководителям 22 муниципалитетов области ключи и документы от 52 новых школьных автобусов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Новый транспорт заменит машины десятилетней давности.

На церемонии вручения ключей от школьных автобусов Tambov.gov.ru

На обновление парка школьных автобусов в стране в 2019 году выделено 5 млрд рублей. Предусмотрена поставка более 2450 школьных автобусов в регионы. Тамбовская область получила 52 школьных автобуса, которые в торжественной обстановке и передали муниципалитетам области. На обновление автопарка в школах области из федерального бюджета выделено более 90 млн рублей.

В регион поступили автобусы российского производства: 36 транспортных средств — вместимостью 13−20 человек, 15 автобусов рассчитаны на 10−12 человек, один — вместимостью более 31 человека. Новый транспорт заменит те модели, чей срок эксплуатации больше десяти лет.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подчёркивает, что безопасность детей, в том числе и по дороге в школу, — одно из ключевых направлений работы.

«Тамбовская область активно участвует во всех федеральных проектах, а в этом — особенно. Ведь обновление парка школьных автобусов — большое дело в организации перевозок детей», — подчеркнул губернатор.

За последние 15 лет, с 2005 по 2019 годы, в регионе приобретено 495 школьных автобуса, которые перевозят более 8,7 тыс. детей по 481 маршруту протяженностью более 6 тыс. километров. Школьные автобусы оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАС/Эра-ГЛОНАСС, ремнями безопасности пассажиров и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к безопасной перевозке детей.

Обслуживанием системы перевозок школьников в регионе занимается ТОГБУ «Школьный автобус». Это учреждение, основанное в 2009 году в рамках проекта «Создание эффективной системы перевозок школьников», обеспечивает доступность качественного образования детей независимо от места жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, автопарк областного пожарно-спасательного центра пополнился сразу 15 новыми пожарными автомобилями. Её общая стоимость составляет 129,5 млн рублей, и это самая крупная партия пожарной техники за всю историю учреждения, позволяющая обновить автопарк тамбовских пожарных на 25%.