Лос-Анджелес, США, , 21:21 — REGNUM Карен Гиллан, исполнившая в фильмах киновселенной Marvel роль Небулы, сообщила в очередном интервью, что одна из сцен представляет собой чистую импровизацию. Об этом 12 декабря сообщл портал Digital Spy.

Она рассказала, что речь идет о том моменте, когда Небула и Тони Старк играют в бумажный футбол, чтобы скоротать время. Когда Гиллан спросили о том, кто же выиграл, то актриса заявила, что Роберт Дауни-младший в итоге уступил ей.

Напомним, следующим фильмом студии Marvel, который увидят зрители, станет «Чёрная Вдова». С выходом на экраны этого кинокомикса начнётся четвертая фаза киновселенной компании.

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