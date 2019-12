Лос-Анджелес, США, , 21:09 — REGNUM В сети появились первые отзывы зрителей на фильм «Чудо-женщина: 1984». Об этом 12 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Корреспондентам издания удалось поговорить с большим фанатом вселенной DC, которому удалось побывать на тестовом просмотре картины. Он заявил, что фильм разочаровал его, и отметил, что качество продолжения совершенно не соответствует оригиналу.

«Плохие злодеи, история, написанная спустя рукава, и глупый сюжет делают это плохим продолжением великого первого фильма. Позор», — сказал зритель, добавив: он надеется, что третья часть «Чудо-женщины» получится более интересной.

Напомним, выход в российский прокат кинокомикса «Чудо-женщина: 1984» состоится ещё нескоро — 4 июня 2020 года. Снимает картину всё тот же режиссёр — Пэтти Дженкинс.

