Лос-Анджелес, США, , 20:39 — REGNUM Журнал The Hollywood Reporter составил подборку из 33 самых шокирующих смертей персонажей сериалов, вышедших в 2019 году. Статья была опубликована 12 декабря на сайте издания.

Редакция посчитала, что одной из самых шокирующих смертей персонажей шоу в 2019 году была, как ни странно, смерть Короля Ночи в финальном сезоне сериала «Игра престолов». В основном потому, что это был очень противоречивый сюжетный ход, возмутивший многих фанатов.

В начало большой подборки также попали несколько смертей героев постапокалиптического шоу «Ходячие мертвецы», гибель одного из персонажей сериала «Волшебники» и кончина одного из ключевых персонажей в сериале «Американские боги».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Netflix выложила в сеть финальный трейлер предстоящего сериала «Ведьмак». Ролик показал поклонникам вселенной Анджея Сапковского новых персонажей и новые сцены.

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